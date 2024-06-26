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Türk taraftarlar, Türkiye-Çekya maçının oynanacağı Hamburg’daki Volkspark Stadı'nda yürüyor
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Spor, Futbol

Volkan Demirel'in babası Ali Naci Demirel, son yolculuğuna uğurlandı

Teknik direktör Volkan Demirel'in 71 yaşında vefat eden babası Ali Naci Demirel, son yolculuğuna uğurlandı.

Emre Doğan  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Volkan Demirel'in babası Ali Naci Demirel, son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Demirel için Acarkent Acarlar Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Volkan Demirel ile ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına futbol camiasından eski milli oyuncular Emre Belözoğlu ile Tümer Metin'in de arasında yer aldığı birçok isim katıldı. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile sarı-lacivertlilerin yönetim kurulu üyesi Burak Çağlan Kızılhan da cenazede yer aldı.

Ali Naci Demirel'in cenazesi, kılınan namazın ardından Görele Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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