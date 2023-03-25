Dolar
19.07
Euro
20.52
Altın
1,979.09
ETH/USDT
1,749.00
BTC/USDT
27,503.00
BIST 100
5,031.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'na katılıyor
logo
Spor, Futbol

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Macaristan ile Bulgaristan takımları arasında 27 Mart Pazartesi günü oynanacak UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri G Grubu müsabakasını yönetecek.

Süha Gür  | 25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da saat 21.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Türkiye, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetledi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 23-24 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Marmara Depremi'ni yaşayan Kocaeli'deki sanayiciler afet bölgesine "yardım köprüsü" kurdu
Depremden etkilenen Nurdağı'nda ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü

Benzer haberler

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Trabzonspor'un Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı başladı

FIFA, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın resmi belgeselini yayımladı

LaLiga Başkanı Tebas'dan Barcelona'ya eleştiri

LaLiga Başkanı Tebas'dan Barcelona'ya eleştiri
Bayern Münih'te teknik direktörlüğe Nagelsmann'ın yerine Tuchel getirildi

Bayern Münih'te teknik direktörlüğe Nagelsmann'ın yerine Tuchel getirildi
Premier Lig'in finansal kurallarına uymayan Everton, bağımsız komisyona sevk edildi

Premier Lig'in finansal kurallarına uymayan Everton, bağımsız komisyona sevk edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet