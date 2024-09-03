Dolar
33.99
Euro
37.47
Altın
2,487.98
ETH/USDT
2,437.00
BTC/USDT
57,695.00
BIST 100
10,021.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Başbakan Netanyahu hükümetinin ateşkes ve esir takası imzalaması talebiyle, Batı Kudüs'te Netanyahu’nun konutu yakınlarında protesto gösterisi düzenleniyor
logo
Spor

Türkiye-İzlanda maçının genel bilet satışı başladı

Fatih Erel  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Türkiye-İzlanda maçının genel bilet satışı başladı

İstanbul

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda ile 9 Eylül Pazartesi günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı müsabakanın genel bilet satışı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Bilet satışlarında elektronik kart zorunluluğu bulunmaktadır. Biletler www.passo.com.tr internet sitesi ve Passo mobil uygulamasından, tüm takımların logolu Passolig kartları ile satın alınabilecektir. Bilet satışlarıyla ilgili tüm detaylar ve kurallar www.passo.com.tr'de yer alacaktır. Passo dışında farklı internet sitelerinden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir." bilgisi verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Dağı Tüneli'ndeki çalışmaların pazar günü tamamlanması hedefleniyor
Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi
Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Gazze'deki durumu görmezden gelmek, bu zulme ortak olmak demektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sidhu'yu kabul etti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sidhu'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sidhu'yu kabul etti

Türkiye-İzlanda maçının genel bilet satışı başladı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Joao Mario, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Joao Mario, İstanbul'a geldi
Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş ile anlaştı

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş ile anlaştı
Edirne sınır kapılarında "gurbetçi sezonu" neredeyse tamamlandı

Edirne sınır kapılarında "gurbetçi sezonu" neredeyse tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet