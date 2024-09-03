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Spor, Futbol

UEFA'dan Türk hakem ve gözlemcilere görev

FIFA kokartlı hakemler Halil Umut Meler ve Cansu Tiryaki ile UEFA gözlemcileri Lale Orta ile Dilan Deniz Gökçek, UEFA Uluslar A Ligi ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde görev yapacak.

Fatih Erel  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
UEFA'dan Türk hakem ve gözlemcilere görev

İstanbul

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz ile Hırvatistan arasında 5 Eylül 2024 Perşembe günü oynanacak UEFA Uluslar A Ligi müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Lizbon şehrindeki Estadio do Benfica Stadı'nda yapılacak müsabakada, Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert VAR, Katrin Rafalski ise AVAR olarak görev yapacak.

FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde görev yapacak

FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki, Litvanya'daki UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Tur 3. Grup müsabakalarında görev alacak.

Tiryaki, 3-7 Eylül tarihleri arasında Litvanya'da düzenlenecek UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Tur 3. Grup müsabakalarında görev üstlenecek.

Müsabakalarda, Aysu Toraman da yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Dilan Deniz Gökçek ve Lale Orta'ya görev

TFF'den yapılan açıklamaya göre, UEFA gözlemcileri Lale Orta ve Dilan Deniz Gökçek de UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.

UEFA gözlemcisi Lale Orta, 4-7 Eylül 2024 tarihleri arasında Polonya'da düzenlenecek olan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 7. Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olacak.

UEFA gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek ise 4-7 Eylül 2024 tarihleri arasında Danimarka'da düzenlenecek olan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.

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