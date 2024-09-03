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Spor, Paris 2024

Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında milli özel sporcu Aysel Önder, gümüş madalya kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında kadınlar 400 metre T20 sınıfında özel milli sporcu Aysel Önder, gümüş madalya kazandı.

Erkan Tiryaki  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında milli özel sporcu Aysel Önder, gümüş madalya kazandı

Paris

Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında kadınlar 400 metre T20 sınıfında final koşusu yapıldı.

Müsabakadan sonra Aysel, sevincini Türk bayrağıyla Stade de France'da zafer pozu vererek kutladı.

Elemelerde 54.96'lık derecesiyle dünya ve paralimpik rekoru kıran Aysel Önder, finali 55.23'lük derecesiyle 2. sırada bitirerek gümüş madalyanın sahibi oldu.


Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

Altın madalyayı 55.16'lık zamanıyla Ukrayna'dan Yulia Shuliar, bronz madalyayı ise Hindistan'dan Deepthi Jeevan Ji elde etti.

Bu madalyayla Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı 3 altın, 6 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 12'ye yükseldi.

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