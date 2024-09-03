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Spor

Galler-Türkiye maçını Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile yapacağı maçı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.

Süha Gür  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Galler-Türkiye maçını Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galler'in başkenti Cardiff'te bulunan Cardiff City Stadyumu'nda 6 Eylül Cuma günü oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Norveç Futbol Federasyonundan Rohit Saggi düdük çalacak.

Saggi'nin yardımcılıklarını Morten Jensen ve Anders Olav Dale yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sigurd Kringstad olacak.

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