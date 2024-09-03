Galler-Türkiye maçını Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile yapacağı maçı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galler'in başkenti Cardiff'te bulunan Cardiff City Stadyumu'nda 6 Eylül Cuma günü oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Norveç Futbol Federasyonundan Rohit Saggi düdük çalacak.
Saggi'nin yardımcılıklarını Morten Jensen ve Anders Olav Dale yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sigurd Kringstad olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.