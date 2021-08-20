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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynadıkları Helsinki karşılaşması sonrasında basın toplantısı düzenliyor.
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Spor, Futbol

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları oynandı

Mutlu Demirtaştan   | 20.08.2021
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları oynandı

Istanbul

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun play-off turunda 22 maç yapıldı.

Play-off turunda iki Türk temsilcisi sahaya çıktı.

İtalya ekibi Roma'yı konuk eden Trabzonspor, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Demir Grup Sivasspor ise evinde Danimarka temsilcisi Kopenhag'a 2-1 yenildi.

Karşılaşmaların rövanşları, 26 Ağustos'ta oynanacak.

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