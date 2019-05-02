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Spor, Futbol

Türkiye Kupası finalinin günü değişti

TFF, Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının yayın planlarındaki değişiklik nedeniyle 16 Mayıs Perşembe gününden 15 Mayıs Çarşamba gününe alındığı duyurdu.

Erkan Tiryaki   | 02.05.2019
Türkiye Kupası finalinin günü değişti

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını 16 Mayıs Perşembe gününden 15 Mayıs Çarşamba gününe aldı.

TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, yayın planlarında yapılan değişiklik nedeniyle final maçının 1 gün önceye alındığı duyuruldu.

Açıklamaya göre, Galatasaray ile Akhisarspor arasında 15 Mayıs Çarşamba günü oynanacak final maçı Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.

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