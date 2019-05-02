Türkiye Kupası finalinin günü değişti

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını 16 Mayıs Perşembe gününden 15 Mayıs Çarşamba gününe aldı.
TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, yayın planlarında yapılan değişiklik nedeniyle final maçının 1 gün önceye alındığı duyuruldu.
Açıklamaya göre, Galatasaray ile Akhisarspor arasında 15 Mayıs Çarşamba günü oynanacak final maçı Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.