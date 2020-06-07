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Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde Randers'i yendi

Danimarka Birinci Futbol Ligi'nde Kopenhag, sahasında Randers'i 2-1 mağlup etti.

Mutlu Demirtaştan   | 07.06.2020
Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde Randers'i yendi

İstanbul

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag, ligin 26. haftasında Randers'i ağırladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadeleyi Kopenhag, 3. dakikada Mikkel Kaufmann ve 26. dakikada Jens Stage'nin attığı gollerle 2-1 kazandı. Konuk takımın tek golü, 83. dakikada Emil Ris Jakobsen'den geldi.

Son hafta maçından galip ayrılan Kopenhag, normal sezonu lider Midtjylland'ın 9 puan gerisinde 56 puanla ikinci sırada tamamladı.

Normal sezonun sona erdiği ligde şampiyonluk grubu karşılaşmalarına geçilecek.

Medipol Başakşehir, ilk maçını 1-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Kopenhag'a konuk olacak.

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