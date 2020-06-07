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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Göztepe mesaisi sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Hakan Burak Altunöz   | 07.06.2020
Trabzonspor'da Göztepe mesaisi sürüyor

Trabzon

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi oynadı.

Bordo-mavililer, çalışmalarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.


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