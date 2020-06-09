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Brezilya, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası adaylığından çekildi

Brezilya Futbol Federasyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanabilecek kemer sıkma tedbirlerini göz önünde bulundurarak 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası adaylığından çekildiklerini açıkladı.

Hüseyin Burak Demirer   | 09.06.2020
Brezilya, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası adaylığından çekildi

Ankara

Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanabilecek kemer sıkma tedbirlerini göz önünde bulundurarak 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası adaylığından çekildiklerini açıkladı.

CFB'den yapılan açıklamada, FIFA'nın adaylık süreci için öngörülen harcamalara ilişkin devletten garanti istediği hatırlatılarak, "Devletimiz, olası ekonomik ve mali kemer sıkma önlemlerini göz önünde bulundurarak Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu günlerde garanti vermeyi uygun bulmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca adaylıktan çekilen Brezilya'nın, Kolombiya'yı destekleyeceği de belirtildi.

10 Temmuz-20 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 9. FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ev sahipliği için Kolombiya dışında Japonya ve ortak adaylık başvurusu yapan Avustralya ile Yeni Zelanda yarışacak.

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