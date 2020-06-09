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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile 12 Haziran Cuma günü sahasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Ercan Doğan   | 09.06.2020
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda, futbol akademi altyapı koordinatörlüğü görevine getirilen Tahir Karapınar da görev aldı. 

Kuvvet çalışmasıyla başlayan antrenmanda sarı-lacivertliler,
dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra dar alanda çift kale maç yapan oyuncular, günü taktiksel çalışmalarla tamamladı.

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