Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzon
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, taktiksel çalışmalar yapıldığı belirtildi.
Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 27. haftasında oynayacağımız Göztepe maçı hazırlıklarımız devam ediyor— Trabzonspor #SekizinciKuşatma #BizB1riz (@Trabzonspor) June 9, 2020
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Bordo-mavililer, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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