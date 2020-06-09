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Spor, Futbol

Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Seyit Ahmet Eksik   | 09.06.2020
Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzon

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, taktiksel çalışmalar yapıldığı belirtildi. 

Bordo-mavililer, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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