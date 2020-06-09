Euro
7.71
Dolar
6.79
BIST 100
109,236.50
Altın
1,714.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Rüştü Reçber'den 'Uğurcan Çakır' yorumu

Eski A Milli Futbol Takımı kalecisi Rüştü Reçber, Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır'ı çok beğendiği kaydeden Reçber, "Yaşı küçük ama uzun yıllar milli takımımızı koruyacak, Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri olacak." dedi.

Ercan Doğan   | 09.06.2020
Rüştü Reçber'den 'Uğurcan Çakır' yorumu

İstanbul

Eski A Milli Futbol Takımı kalecisi Rüştü Reçber, günümüzde kulüplerin ayağı iyi olan kaleciyi tercih ettiğini söyledi.

Paris Saint-Germain Kulubü resmi altyapısı "Paris Saint-Germain Academy Turkey"in sorularını yanıtlayan Rüştü Reçber, kendisinin 16 yaşında kaleci olmaya karar verdiğini belirterek, "Kaleci antrenörünü Antalyaspor'da gördüm. Yaşım 19-20 civarındaydı. Günümüzde kulüpler ayağı iyi olan kaleci arıyor. Önceden öyle bir şey yoktu." dedi.

"Artık üst seviyede maç alan kaleci seviyesi çok azaldı"

Reçber, son 20 yılda kulüplerin kalecilik seviyesi iyi olmasa da ayağı iyi olduğu için file bekçisini tercih ettiğini dile getirdi.

"Artık üst seviyede maç alan kaleci seviyesi çok azaldı." diyen Reçber, "Eskiden bir turnuvada kaleci takımını şampiyon yapabilirdi, bu geride kaldı. Takımlar şu an sadece kalecilik mesleğini doğru yapan isimleri alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uğurcan Çakır yorumu

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır'ı çok beğendiği kaydeden Reçber, "Yaşı küçük ama uzun yıllar milli takımımızı koruyacak, Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri olacak." ifadelerini kullandı.

Ailelere de tavsiyelerde bulunan Reçber, şunları söyledi:

"Ailelerin, çocuğu 'futbolcu olacak' diye şartlandırmaması gerekiyor. Futbolu seven, yapan, diğer taraftan eğitimini bırakmayan nesil olsun. Bu işin temeli çalışmak, inanmak ve öz güven. Yeteneğinizle bu unsurları bir araya getirirseniz niye iyi futbolcu olmayasınız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 296'ya yükseldi
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 144 bin 598 oldu
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bini geçti
İspanya'da son iki gündür Kovid-19'dan yeni ölüm rapor edilmedi

Benzer haberler

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Rüştü Reçber'den 'Uğurcan Çakır' yorumu

Manchester City'de Guardiola'ya yeni yardımcı

Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarına ilişkin talimat değişikliği yapıldı

Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarına ilişkin talimat değişikliği yapıldı

Brezilya, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası adaylığından çekildi

Brezilya, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası adaylığından çekildi
Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır: Öz güvenimiz yerinde

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır: Öz güvenimiz yerinde