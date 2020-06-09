Watford'dan 37 yaşındaki kaleci Ben Foster'a 2 yıllık sözleşme
İngiltere Premier Lig ekibi Watford, kaleci Ben Foster'ın sözleşmesini uzattı.
İstanbul
Watford Kulübü, 37 yaşındaki İngiliz file bekçisi Foster ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Bir dönem İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen Foster, 2018'de West Bromwich Albion'dan ayrılarak Watford'a transfer olmuştu.
Foster, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen İngiltere Premier Lig'de bu sezon Watford kalesini 29 maçta korumuştu.
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