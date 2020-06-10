Spor basınına koronavirüs testi süreci başladı
Türkiye Futbol Federasyonunun karşılaşmalarla ilgili aldığı kararlar doğrultusunda spor basınının yeni tip koronavirüs testi süreci başladı.
İstanbul
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Süper Lig'de 12 Haziran Cuma günü başlayacak karşılaşmalar öncesinde spor basınına yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin ilki Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) yapıldı.
Hijyenik şartlar altında gerçekleştirilen testlerde, sosyal mesafeye de dikkat edildi.
Karşılaşmalardan 2 gün önce yapılma zorunluluğu bulunan testlerin geçerlilik süresi 4 günü kapsayacak.
Testlerden bir gün sonra çıkacak sonuçlara göre gazetecilerin maçlarda görev alıp alamayacağı belli olacak.
Test sonuçları, maç günü saat 11.00'e kadar maçın görevli doktoruna TSYD görevlisi tarafından ulaştırılacak.
Maç sıralamalarına göre görevli gazeteciler aşamalı olarak teste tabi tutulacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.