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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta başkanlık için iki aday yarışacak

Beşiktaş Kulübünde gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda, mevcut başkan Fikret Orman'ın yanı sıra Hürser Tekinoktay gerekli imzaları toplayarak adaylıklarını resmileştirdi.

Ercan Doğan   | 02.05.2019
Beşiktaş'ta başkanlık için iki aday yarışacak

İstanbul

Beşiktaş Kulübünde gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda iki aday başkanlık için yarışacak.

Siyah-beyazlı kulüpte mevcut başkan Fikret Orman'ın yanı sıra adaylığını çok önceden açıklayan Hürser Tekinoktay, seçime girmek gerekli olan 270 imzayı tamamladı ve dosyalarını divan kuruluna teslim etti.

Orman ve Tekinoktay, geçici yönetim kurulu listelerini de divan kuruluna sundu. Her iki aday kesin yönetim kurulu listelerini ise 8 Mayıs Çarşamba gününe kadar verebilecek.

Beşiktaş Kulübünde olağan seçimli genel kurul, 5 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde son genel kurul, çoğunluğa bakılmaksızın 12 Mayıs Pazar günü yapılacak.



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