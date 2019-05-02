İstanbul
Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu play-off finali İstanbul'da yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in birincisi ve ikincisinin ardından Spor Toto Süper Lig'e çıkacak son takım İstanbul'da belli olacak.
İstanbul'da 30 Mayıs Perşembe günü oynanacak play-off final maçının stadı ve saati daha sonra açıklanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.