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Spor, Futbol

Süper Lig'e çıkacak son takım İstanbul'da belli olacak

Spor Toto 1. Lig'de play-off finali 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Erkan Tiryaki   | 02.05.2019
Süper Lig'e çıkacak son takım İstanbul'da belli olacak

İstanbul

Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu play-off finali İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in birincisi ve ikincisinin ardından Spor Toto Süper Lig'e çıkacak son takım İstanbul'da belli olacak.

İstanbul'da 30 Mayıs Perşembe günü oynanacak play-off final maçının stadı ve saati daha sonra açıklanacak.

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