Medipol Başakşehir İzmir'den galibiyetle dönüyor

İzmir
Süper Lig 25. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın 6. dakikasında hızlı gelişen Göztepe atağında Castro'nun pasıyla topla buluştuktan sonra sol çaprazdan ceza sahasına giren Napoleoni'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
16. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Edin Visca'nın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Mahmut Tekdemir ve Epureanu'nun dokunamadığı top doğrudan auta gitti.
27. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içindeki Demba Ba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
36. dakikada Napoleoni'nin pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Tripic'in güzel hareketlerle ilerledikten sonra attığı şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
40. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Visca'nın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Demba Ba, Borges'e rağmen bekletmeden yaptığı güzel vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1
Müsabakanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
53. dakikada sağ çapraz pozisyonda ceza alanı içinde topla buluşan Visca'nın şutunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kontrol etti.
57. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Demba Ba, Aleksic'in aktardığı topu sağ çapraz pozisyonda kaleye yönelen Crivelli'ye verdi. Bu oyuncunun ceza sahası içinde topla buluşur buluşmaz yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2
83. dakikada Jerome'un yerde kaldığı pozisyonun ardından faul kararı veren hakem Ali Palabıyık, faulü yapan Epureanu'yu son adam olarak değerlendirdi ve oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırdı.
85. dakikada Gassama'nın sağ kanattan yaptığı ortada Castro'nun kafa vuruşunda, kaleci Mert topu kornere uzaklaştırdı.
90+3. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında İrfan Can Kahveci topla bir süre ilerledikten sonra ceza alanı içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-3
Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu sonuçla puanını 52'ye çıkaran Medipol Başakşehir, 12 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile İstanbul'da yapacağı ilk karşılaşma öncesinde ligde 25. haftayı maç fazlasıyla lider tamamlamayı garantiledi.
Üst üste 4. galibiyet
Ligde son mağlubiyetini 19. haftada Fenerbahçe karşısında 2-1'lik skorla aldıktan sonra 6 maçta yenilmeyen Medipol Başakşehir, üst üste 4. galibiyetine imza attı.
Medipol Başakşehir, son 6 haftada Gençlerbirliği (3-1), Beşiktaş (1-0), Çaykur Rizespor (2-1), Gaziantep FK (3-1) ve Göztepe'yi (3-0) mağlup ederken, Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı.
Demba Ba'nın 9. golü
Göztepe karşısında takımının ilk golünü kaydeden Demba Ba, daha önce forma giydiği Göztepe'ye attığı golden sonra fazla sevinmedi.
Demba Ba, ligde 9. golüne ulaştı. Takımının ikinci golüne imza atan Enzo Crivelli, bu sezon 10. kez gol sevinci yaşadı. İrfan Can Kahveci ise 4. golünü attı.
Göztepe 2 maçtır gol atamıyor
Hes Kablo Kayserispor maçında rakibine 1-0 mağlup olan Göztepe, Medipol Başakşehir'e de 3-0 yenilerek üst üste ikinci yenilgisini yaşadı.
34 puanda kalan sarı-kırmızılı ekip, iki maçta da gol atamadı.
Gürsel Aksel Stadı
Ligin ikinci devresinde Beşiktaş maçıyla kapılarını açan Gürsel Aksel Stadı'nda üçüncü maçına çıkan Göztepe, bu stattaki ilk mağlubiyetini Medipol Başakşehir karşısında aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, Gürsel Aksel Stadı'ndaki diğer maçlarında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmiş, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalmıştı.
İki takımdan birer futbolcu cezalı
Göztepe'den Soner Aydoğdu, gördüğü sarı kartla deplasmandaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.
Aynı zamanda ceza sınırında bulunan ve maç içinde sarı kart gören Medipol Başakşehir'den Alexandru Epureanu, oyunun son bölümünde gördüğü kırmızı kartla takımını eksik bıraktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.