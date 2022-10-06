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Spor, Futbol

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 45. sıraya düştü

Brezilya'nın liderliğini sürdürdüğü sıralamada Türkiye, 42'ncilikten 45'inciliğe geriledi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 06.10.2022
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 45. sıraya düştü

Ankara

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında üç basamak gerileyerek 45'inci oldu.

FIFA'nın internet sitesinde güncellenen dünya sıralamasına göre, son olarak UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan ve Faroe Adaları'na 2-1 yenilen ay-yıldızlı takım, 14,99 puan geriledi.

Toplam 1460,14 puanı bulunan milliler, dünya sıralamasında üç basamak aşağı inere 45'inci sıraya yerleşti.

Katar'da 20 Kasım'da başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası öncesindeki son sıralamaya göre, ilk 10 içinde tek değişiklik oldu. İtalya, İspanya'yı geçerek 6'ncılığa çıkarken, rakibi ise 7'nciliğe geriledi.

Brezilya'nın liderliğini sürdürdüğü sıralamada, Belçika ikinci, Arjantin de üçüncü sırada yer aldı.

En büyük çıkışı, beşer basamak yükselen İskoçya (40. sıra) ve Azerbaycan (123) kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 22 Aralık'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Brezilya1841,3-
2Belçika1816,71-
3Arjantin1773,88-
4Fransa1759,78-
5İngiltere1728,47-
6İtalya1726,14+1
7İspanya1715,22- 1
8Hollanda1694,51-
9Portekiz1676,56-
10Danimarka1666,57-
45Türkiye1460,14-3


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