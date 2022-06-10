Süper Kupa maçı, Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

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Spor, Futbol

Turkcell Süper Kupa, 30 Temmuz'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçı, 30 Temmuz'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Ercan Çakar   | 10.06.2022
Turkcell Süper Kupa, 30 Temmuz'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının, 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hazırlıkları kapsamında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Demir Grup Sivasspor'un karşı karşıya geleceği ve Şampiyonlar Ligi finalinin provası niteliğindeki karşılaşma, 30 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Maçın başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.

Turkcell Süper Kupa müsabakasını, UEFA yetkilileri gözlemci olarak izleyecek.

UEFA, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırmıştı.

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