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Spor, Futbol

TÜMOSAN Konyaspor adını grup aşamasına yazdırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Nesine 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı.

Abdullah Doğan  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
TÜMOSAN Konyaspor adını grup aşamasına yazdırdı

Konya

45. dakikada Tunahan Taşçı'nın ortasında Melih İbrahimoğlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Ahmet Daş meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

51. dakikada Boateng'in ceza sahası önünden sert şutunda, kaleci Ahmet Daş'ın müdahalesinde top kornere çıktı.

61. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun ortasında Melih Bostan'ın kafa vuruşunda, kaleci Ahmet Daş güçlükle topa sahip oldu.

90. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Yasir Subaşı'nın ortasında Furkan Özcan'ın Umut Nayir'e müdahalesinin ardından hakem Fatih Tokail, penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Umut Nayir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

Yeşil beyazlı ekip, maçı 1-0 kazanarak adını grup aşamasına yazdırdı.


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