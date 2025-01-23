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Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta yarın başlayacak

Trendyol Süper Lig'in 21. haftası, yarın oynanacak bir maçla başlayacak.

Ceren Aydınonat  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
Trendyol Süper Lig'de 21. hafta yarın başlayacak

İstanbul

Haftanın ilk maçında Reeder Samsunspor, sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadelede ilk düdük, saat 20.00'de çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 21. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Reeder Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

25 Ocak Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (GAİN Park)

19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)

26 Ocak Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)

16.00 Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor (Grey Beton Bodrum)

16.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

27 Ocak Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

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