Dolar
35.65
Euro
37.19
Altın
2,755.22
ETH/USDT
3,240.00
BTC/USDT
103,882.00
BIST 100
10,105.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta yapılan 9 maçla sona erdi.

Emrah Oktay  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta sona erdi

İstanbul

Milli futbolcu Arda Güler'in 64. dakikada oyuna girdiği müsabakada Real Madrid, Salzburg'u 5-1 yenerek günün en farklı skorunu aldı.

Manchester City'yi konuk eden Paris Saint-Germain, 53. dakikada 2-0 geri düştüğü müsabakada başarılı bir geri dönüşe imza atarak sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Günün sonuçları

"Devler Ligi"nde bugün yapılan müsabakalar ve sonuçları şöyle:

Leipzig (Almanya)-Sporting (Portekiz): 2-1

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Brest (Fransa): 2-0

Real Madrid (İspanya)-Salzburg (Avusturya): 5-1

Paris Saint-Germain (Fransa)-Manchester City (İngiltere): 4-2

Sparta Prag (Çekya)-Inter (İtalya): 0-1

Arsenal (İngiltere)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-0

Celtic (İskoçya)-Young Boys (İsviçre): 1-0

Feyenoord (Hollanda)-Bayern Münih (Almanya): 3-0

Milan (İtalya)-Girona (İspanya): 1-0

Liverpool ve Barcelona son 16 turunda

Liverpool ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adlarını doğrudan son 16 turuna yazdırdı.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7'de 7 yapan İngiltere temsilcisi Liverpool, haftayı lider geçti. Kırmızılıları, 18 puanla İspanya'nın Barcelona takımı takip etti. İki ekip, ilk 8'de yer alarak doğrudan son 16 turuna yükselmeyi garantiled

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Siirt'te köpeklerin kovaladığı yamaç paraşütçülerinin zor anları kaydedildi
Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD'li mevkidaşı Rubio'dan müttefiklik ve işbirliği vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski AK Parti Milletvekili İyimaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
MGK Bildirisi: Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi yenilenmiş, kurulca uygun bulunmuştur
Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı

Benzer haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta sona erdi

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, deplasmanda El İttihad'a 2-1 mağlup oldu

Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu farklı yenerek play-off'lara kalma şansını yükseltti

Antalyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho: Taraftarımızın bize vereceğiz özel enerjiyle 10 eksiği telafi edeceğiz

Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho: Taraftarımızın bize vereceğiz özel enerjiyle 10 eksiği telafi edeceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet