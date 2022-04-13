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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Nwakaeme'nin rekor sessizliği

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, Türkiye kariyerinde en golcü sezonuna ulaşmaya çalışacak.

Selçuk Kılıç   | 13.04.2022
Trabzonspor'da Nwakaeme'nin rekor sessizliği

Trabzon

Göztepe ile oynanan 29. hafta müsabakasında rakip fileleri havalandırarak 2019-2020 sezonundaki 11 gollük performansını yakalayan Nijeryalı oyuncu, son 3 haftada rakip fileleri boş geçti.

Bordo-mavili ekibin 30. haftada Çaykur Rizespor, 31. haftada Beşiktaş ve 32. haftada Gaziantep FK ile oynadığı maçlarda gol kaydedemeyen Nwakaeme, 3 haftadır gol rekorunu gerçekleştiremedi.

Nwakaeme, Vavacars Fatih Karagümrük maçında hem 3 haftalık sessizliğini bozmanın hem de gol rekorunu kırmanın mücadelesini verecek.

İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen golcü oyuncu, 4 sezonda 139 resmi karşılaşmaya çıkıp rakip fileleri 44 kez havalandırırken, gol paslarıyla da takımına önemli katkı yaptı.

Nijeryalı oyuncu, ligde 2018-2019 sezonunda 27 maçta 10 gol, 2019-2020'de 29 karşılaşmada 11 gol, 2020-2021'de 34 müsabakada 7 gol, bu sezon ise 26 mücadelede 11 gol atma başarısı gösterdi.


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