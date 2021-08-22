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Spor, Futbol

Malatyaspor, Göztepe deplasmanında galip

Süper Lig'in 2. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Ali Korkmaz   | 22.08.2021
Malatyaspor, Göztepe deplasmanında galip Fotoğraf: Ömer Evren Atalay/AA

İzmir


15. dakikada sağ kanattan Mustafa Eskihallaç'ın yaptığı ortada Tetteh'in kaleye göndermek istediği top Arslanagic'e çarptı. Hakem Bahattin Şimşek penaltı kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Bahattin Şimşek, kararını iptal etti.

21. dakikada sağ kanattan Halil'in yaptığı ortada kale önündeki Cherif Ndiaye'nin hareketlendiği topu Yeni Malatyasporlu oyuncular uzaklaştırdı.

22. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında topla ceza sahasına giren Jahovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak savunma oyuncularına çarptı ve kornere çıktı.

38. dakikada sol kanatta Soner'in aktardığı topla ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Beykan'ın şutunda, kaleci Ertaç topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle tamamlandı.

54. dakikada sağ kanattan Halil'in yaptığı ortada Beykan'ın indirdiği topla buluşan Ndiaye'nin dokunduğu meşin yuvarlak direkten döndü. Bu pozisyonun devamında gelişen konuk ekibin atağında ceza sahası dışından Mustafa Eskihallaç'ın şutunda top yandan dışarı çıktı.

56. dakikada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor öne geçti. Aabid'in verdiği pasla sol kanatta topla buluşan Tetteh, meşin yuvarlakla ceza sahasına girdikten sonra savunma oyuncularını da geçip sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Müsabakayı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 1-0 üstün tamamladı.

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