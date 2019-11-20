Euro
6.31
Dolar
5.70
BIST 100
106,855.50
Altın
1,471.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

EURO 2020 grup kurasının torbaları resmen açıklandı

UEFA'nın resmi açıklamasına göre Türkiye, Portekiz, Danimarka, Avusturya, İsveç ve Çekya ile 3. torbada yer alacak.

Mutlu Demirtaştan   | 20.11.2019
EURO 2020 grup kurasının torbaları resmen açıklandı

İstanbul

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) grup kura çekimi öncesi takımların yer alacağı torbaları resmen açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, EURO 2020 gruplarının kurasında 24 ülke 4 torbada yer alacak.

Elemeler vasıtasıyla EURO 2020'ye direkt katılma hakkı kazanan 20 takımın yanı sıra turnuvada mücadele edecek son 4 ekip, Mart 2020'deki UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 30 Kasım'da gerçekleştirilecek ve A Milli Futbol Takımı'nın üçüncü torbadan gireceği EURO 2020'nin kura çekiminde torbalar şu şekilde oluştu:

1. torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna

2. torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya

3. torba: Portekiz, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya

4. torba: Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar A, B, C ve D liglerinin play-off galipleri


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - İran’ın Kürt meselesi: İki ucu keskin bıçak
Batı ile Çin kıskacındaki Hong Kong krizinin küresel boyutları kaygılandırıyor
İran’ın varlık içinde yokluk çeken şehri Ahvaz ve protestolar
Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir denklem mümkün değil
İran'da benzin zammına tepkiler siyaseti de sarstı

Benzer haberler

EURO 2020 grup kurasının torbaları resmen açıklandı

EURO 2020 grup kurasının torbaları resmen açıklandı

EURO 2020'ye direkt katılan 20 ülke belli oldu

Avrupa futbolunun 'durdurulamayan' ikilileri

A Milli Futbol Takımı, savunmasıyla tarihe geçti

A Milli Futbol Takımı, savunmasıyla tarihe geçti
Rıza Çalımbay: VAR aslında çok güzel de bizimkiler kullanamıyor

Rıza Çalımbay: VAR aslında çok güzel de bizimkiler kullanamıyor
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulunda görev dağılımı

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulunda görev dağılımı