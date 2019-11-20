Kenyalı atlet Kamworor dünya rekoru kırdı

Kenyalı atlet Kamworor, Kopenhag Yarı Maratonu'nda dünya rekoru kırdı
Kamworor, 21 kilometre yarışında dünya rekoru kırdı.
İstanbul
Kenyalı atlet Geoffrey Kamworor, Kopenhag Yarı Maratonu'nda mücadele ettiği 21 kilometre yarışında dünya rekoru kırdı.
Kamworor, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki organizasyonda 21 kilometrelik parkuru 58 dakika 1 saniyede tamamlayarak dünya rekoruna imza attı.
Bir önceki rekoru 2010 yılında düzenlenen Lizbon Yarı Maratonu'nu 58 dakika 23 saniye ile tamamlayan Eritreli Zersenay Tadese elinde bulunduruyordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.