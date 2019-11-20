Kenyalı atlet Kamworor dünya rekoru kırdı

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Kenyalı atlet Kamworor, Kopenhag Yarı Maratonu'nda dünya rekoru kırdı

Kamworor, 21 kilometre yarışında dünya rekoru kırdı.

Berad Büyük   | 20.11.2019
Kenyalı atlet Kamworor, Kopenhag Yarı Maratonu'nda dünya rekoru kırdı

İstanbul

Kenyalı atlet Geoffrey Kamworor, Kopenhag Yarı Maratonu'nda mücadele ettiği 21 kilometre yarışında dünya rekoru kırdı.

Kamworor, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki organizasyonda 21 kilometrelik parkuru 58 dakika 1 saniyede tamamlayarak dünya rekoruna imza attı.

Bir önceki rekoru 2010 yılında düzenlenen Lizbon Yarı Maratonu'nu 58 dakika 23 saniye ile tamamlayan Eritreli Zersenay Tadese elinde bulunduruyordu.

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