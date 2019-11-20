Kupada 5. tur ilk maçlarının programı açıklandı

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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur ilk maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur ilk maçlarının programı belli oldu.

Emre Doğan   | 20.11.2019
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur ilk maçlarının programı açıklandı

İstanbul

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur ilk maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada 3, 4 ve 5 Aralık'taki müsabakaların programı şöyle:

3 Aralık Salı:

13.00 Fatih Karagümrük-Göztepe (Vefa)

14.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü (Yeni Malatya)

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor (Bahçeşehir Okulları)

18.30 Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor (Esenler)

20.45 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)

4 Aralık Çarşamba:

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir (Vakfıkebir İlçe)

13.45 Eyüpspor-Antalyaspor (Stadı açıklanmadı)

14.30 Kasımpaşa-Vanspor Futbol Kulübü (Recep Tayyip Erdoğan)

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

18.30 Altay-Trabzonspor (İzmir Atatürk)

20.45 Galatasaray-Tuzlaspor (Türk Telekom)

5 Aralık Perşembe:

13.00 Kırklarelispor-Gaziantep Futbol Kulübü (Kırklareli Atatürk)

14.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Manisa Futbol Kulübü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.30 Altınordu-Yukatel Denizlispor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

18.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)

20.45 Beşiktaş-Anagold 24Erzincanspor (Vodafone Park)

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