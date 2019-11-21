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Spor, Futbol

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Emrah Oktay   | 21.11.2019
Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Vedat Muric özel program dahilinde çalıştı.

Milli takımlardan dönen Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc çalışmaya katıldı. Nabil Dirar ise yenilenme antrenmanı yaptı. Şili Milli Takımı'ndan henüz dönmeyen Mauricio Isla, antrenmana katılmadı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla BtcTurk Yeni Malatyaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

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