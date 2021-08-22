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Juventus, Serie A'da yeni sezona beraberlikle başladı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk haftasında Juventus, konuk olduğu Udinese ile 2-2 berabere kaldı.

Barış Seçkin   | 22.08.2021
Juventus, Serie A'da yeni sezona beraberlikle başladı

Roma


Udine'deki Dacia Arena'da oynanan mücadelenin hemen başında konuk ekip Juventus, 3. dakikada Arjantinli Paulo Dybala'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

23. dakikada Juventus'un Kolombiyalı oyuncusu Juan Cuadrado farkı 2’ye çıkardı ve ilk yarı konuk ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi Udinese, Roberto Pereyra'nın 51. dakikada penaltı golüyle farkı 1'e indirdi: 1-2.

83. dakikada, Juventus'un Polonyalı kalecisi Wojciech Szczesny'nin büyük hatasını değerlendiren Gerard Deulofeu, ev sahibi takım adına skoru eşitledi: 2-2.

Juventus'taki kariyeri tartışma konusu olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Udinese maçına yedek kulübesinde başladı ve oyuna 60. dakikada Alvaro Morata'nın yerine dahil oldu. Ronaldo, 90+4. dakikada kafa golü attı ancak gol video yardımcı hakem (VAR) uygulaması tarafından iptal edildi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca, Juventus 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayarak 2-2’lik beraberliğe razı oldu ve yeni sezona 1 puanla başladı.

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