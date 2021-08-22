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Spor, Futbol

Trabzonspor Sivasspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Selçuk Kılıç   | 22.08.2021
Trabzonspor Sivasspor'u konuk edecek

Trabzon

Medical Park'ta saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Abdülkadir Bitigen, yönetecek.

Lige deplasmanda 5-1'lik Öznur Kablo Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan, hafta içinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında Roma'ya 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, Demir Grup Sivaspor'u mağlup ederek ligde art arda 2. maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz'ün haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Süper Lig'de 31. randevu

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 31. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 30 maçta Trabzonspor'un 14, Demir Grup Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un 43 golüne, Demir Grup Sivasspor 32 golle yanıt verdi.

Trabzon'da oynanan maçlarda da ev sahibi takım üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer, sahasındaki 15 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

İki takım arasında geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1, deplasmandaki maç ise 0-0 beraberlikle sona erdi.

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