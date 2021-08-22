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Spor, Futbol

Galatasaray'ın Süper Lig'de konuğu Atakaş Hatayspor

Galatasaray ve Atakaş Hatayspor arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak 2. hafta mücadelesi saat 21.45'te başlayacak.

Emrah Oktay, Salim Taş   | 22.08.2021
Galatasaray'ın Süper Lig'de konuğu Atakaş Hatayspor

İstanbul

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'nda devam eden zemin yenileme çalışmaları nedeniyle karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

İlk haftada deplasmanda ligin yeni takımlarından GZT Giresunspor'u 2-0 yenen sarı-kırmızılılar, bu sezon ev sahibi olarak ilk Süper Lig müsabakasına çıkacak.

Hatay temsilcisi ise sezonun ilk maçında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray'da 4 eksik

Galatasaray, 4 futbolcusundan Atakaş Hatayspor maçında yararlanamayacak.

Süper Lig'deki Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle 8 maç ceza verilen Marcao'nun yanı sıra lisansları çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan ile yeni transfer Victor Enok Nelsson Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka'nın Randers takımıyla deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Arda Turan da sahadaki yerini alamayacak.

Atakaş Hatayspor'da eksik yok

Bordo-beyazlı takımda cezalı veya sakat oyuncu bulunmuyor.

Stada 40 bine yakın taraftar alınabilecek

Galatasaray, sahasındaki zemin yenileme çalışmalarının tamamlanmamasından dolayı müsabakayı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.

Galatasaray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında stada yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alabilecek. Mücadeleyi 40 bine yakın sarı-kırmızılı taraftar izleyebilecek.

Hatayspor ile 3. randevu

Galatasaray, Süper Lig'de bordo-beyazlı takımla 3. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Hatay temsilcisi ile yaptığı 2 maçta birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

Geride kalan sezon İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, Hatay'da oynanan maçı ise Hatayspor 3-0'lık skorla kazandı.

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