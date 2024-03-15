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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Fatih Erel  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi

İstanbul

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonda çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 2 Mayıs ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nde final maçı, 22 Mayıs'ta İrlanda'daki Dublin Arena'da yapılacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

Çeyrek final

Milan (İtalya)-Roma (İtalya)

Liverpool (İngiltere)-Atalanta (İtalya)

Bayer Leverkusen (Almanya)-West Ham United (İngiltere)

Benfica (Portekiz)-Olimpik Marsilya (Fransa)

Yarı final

Benfica-Olimpik Marsilya / Liverpool-Atalanta

Milan-Roma / Bayer Leverkusen-West Ham United

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