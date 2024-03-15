UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.
İstanbul
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonda çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.
Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 2 Mayıs ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nde final maçı, 22 Mayıs'ta İrlanda'daki Dublin Arena'da yapılacak.
Eşleşmeler şu şekilde:
Çeyrek final
Milan (İtalya)-Roma (İtalya)
Liverpool (İngiltere)-Atalanta (İtalya)
Bayer Leverkusen (Almanya)-West Ham United (İngiltere)
Benfica (Portekiz)-Olimpik Marsilya (Fransa)
Yarı final
Benfica-Olimpik Marsilya / Liverpool-Atalanta
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