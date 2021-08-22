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Spor, Futbol

Konyaspor sahasında galip

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ikinci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yendi.

Abdullah Doğan   | 22.08.2021
Konyaspor sahasında galip Fotoğraf: Abdullah Coşkun/AA

Konya


10. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bytyqi'nin ortasında topa yükselen M'Poku'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

16. dakikada Lima'nın sol kanatta korner bayrağına yakın yerden ortasında, savunma topu uzaklaştırdı.

25. dakikada Lima'nın ceza yayına yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Sehic, altı pas üzerinde topa hakim oldu.

27. dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında M'Poku'nun kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

30. dakikada Skubic'in taç atışında ceza sahasına gönderdiği topu defans uzaklaştıramadı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Guilherme'nin, ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi.

45. dakikada konuk ekip öne geçti. Aleksic'in pasına hareketlenen Ndayishimiye'nin ceza sahası sağ çaprazdan sert şutunda top ağlara gitti: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

51. dakikada ev sahibi ekip eşitliği sağladı. Skubic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Çekiçi'nin sert şutunda, top ağlara gitti: 1-1.

60. dakikada korner çizgisinden klas hareketle ceza sahasına yönelen M'Poku'nun sert şutunda, kaleci Volkan Babacan çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

74. dakikada Skubic'in ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Soner Dikmen'in sert şutunda, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağa hakim oldu.

87. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasında ceza alanı içinde Cikalleshi, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

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