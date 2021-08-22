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Milli atlet Berke Akçam erkekler 400 metre engellide dünya şampiyonu oldu

Milli atlet Berke Akçam, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide şampiyon olan İsveçli rakibinin diskalifiye edilmesiyle altın madalya kazandı.

Yunus Kaymaz   | 22.08.2021
Milli atlet Berke Akçam erkekler 400 metre engellide dünya şampiyonu oldu

İstanbul

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda 49.20'lik derecesiyle podyumun zirvesine çıkan İsveçli Oskar Edlund, kural ihlali yaptığı gerekçesiyle yarıştan diskalifiye edildi.

Yarışta 49.38'lik derecesiyle kendisine ait 20 yaş altı Türkiye rekorunu geliştiren ve dünya ikincisi olan Berke Akçam, bu kararla şampiyon ilan edildi.

Denis Novoseltsev 49.62 ile gümüş, Jamaikalı Devontie Archer ise 49.78 ile bronz madalya elde etti.

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