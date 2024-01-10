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Spor, Futbol

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de yarın 16. hafta erteleme maçında Yılport Samsunspor'u ağırlayacak.

Selçuk Kılıç  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek

Trabzon

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.

Bordo-mavili takım, ligde 33 puanla 3. sırada yer alırken Yılport Samsunspor ise 18 puanla 17. sırada bulunuyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, son 4 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, rakibi karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet ve Pepe forma giyemeyecek. Orsic, Denswil ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıkları sürüyor.

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