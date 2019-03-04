Trabzonspor ikinci yarıda 2 puan bıraktı

Spor Toto Süper Lig 24. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

❮ ❯ Kasımpaşa - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig 24. hafta maçında Kasımpaşa ile Trabzonspor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı.

6. dakikada sağdan ceza sahasına gönderilen uzun pasta Toure'nin uzaklaştırmaya çalıştığı topa Pavelka'nın gelişine sert vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

12. dakikada Trezeguet soldan ceza sahasına girerek uzak direğe şutunu çekerken, top az farkla auta gitti.

13. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Pavelka, rakibinden sıyrılarak şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır topun kaleye gitmesine izin vermedi.

25. dakikada İlhan Depe'nin sağdan yaptığı ortada Perica altıpas önünde topa kafayla vururken, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

30. dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta sahada Rodallega ile paslaşarak topu alan Nwakame, çalımlarla ceza sahasına girdi ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

37. dakika içinde Kasımpaşa iki gol fırsatı yakaladı. Veysel Sarı'nın sağdan çizgiye inerek ortasında, Hosseini'ye çarpan meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü. Aynı dakika içinde ceza sahasında topla buluşan Veigneau'un altıpasın solundan çektiği şutta kaleci gole izin vermedi.

45+1. dakikada Trabzonspor ikinci golü buldu. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nwakame, Josue Sa'dan sıyrılmaya çalışırken Kasımpaşalı oyuncuya çarpan meşin yuvarlağı yeniden önünde buldu ve düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

54. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Savunmanın arkasında topla buluşan Perica'nın şutunda kaleci gole izin vermedi.

63. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Hafes'in sağdan yaptığı ortada Perica, topu kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-2.

73. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega'nın sert şutunda, kaleci son anda uzanarak topu kurtardı.

88. dakikada sağdan kullanılan köşe vuruşunda Toure, ceza sahası içinde topa elle müdahale etti. Hakem Bülent Yıldırım, pozisyonu VAR'dan izleyerek penaltı kararı verdi.

90. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Trezeguet, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skoru eşitledi: 2-2.

Trabzonspor'un ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı karşılaşma, Kasımpaşa'nın ikinci yarıdaki golleriyle 2-2 sona erdi.