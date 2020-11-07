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Spor, Futbol

Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir'e konuk olacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Halil İbrahim Avşar, Hilmi Sever   | 07.11.2020
Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir'e konuk olacak

Ankara, İstanbul

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Bu sezon oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, haftaya 5 puanla 18. sırada girdi.

Ligde son 3 maçını kazanamayan Gençlerbirliği, milli maç arasına moralli girmeyi hedefliyor.

Başkent ekibinde sakatlığı bulunan Salih Dursun, bu maçta forma giyemeyecek.

Sezonun ilk dört maçında 1 puan toplayabilen Medipol Başakşehir, son üç müsabakasını kazanarak 10 puana ulaştı. 

Bu sezon yalnızca 1 galibiyeti bulunan Gençlerbirliği ise 5 puana sahip. 

Medipol Başakşehir'de sakatlığı süren Junior Caiçara bu mücadelede forma giyemeyecek. 

Turuncu-lacivertli ekipte tedavileri devam eden Enzo Crivelli ve Mahmut Tekdemir'in durumu ise maç günü netlik kazanacak.

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