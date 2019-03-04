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Futbol

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Ligde 24. hafta maçları tamamlanırken, lider Medipol Başakşehir puan farkını 8'e çıkardı.

Ercan Çakar  | 04.03.2019
Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de haftanın son maçlarında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalırken, Akhisarspor ise evinde Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Ligin zirvesinde bulunan Medipol Başakşehir, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek puanını 54 yaptı. Turuncu-lacivertli takım, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan ikinci sıradaki Galatasaray ile puan farkını 8'e çıkardı.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 2-4

Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: 3-2

İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş: 2-2

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-2

Atiker Konyaspor-Göztepe: 1-1

Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: 1-1

Kasımpaşa-Trabzonspor: 2-2

Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-1

25. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarının programı şöyle:

8 Mart Cuma:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

9 Mart Cumartesi:

13.30 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

16.00 Trabzonspor-Akhisarspor (Medical Park)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

10 Mart Pazar:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)

16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)

11 Mart Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)

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