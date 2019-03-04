Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Ligde 24. hafta maçları tamamlanırken, lider Medipol Başakşehir puan farkını 8'e çıkardı.
İstanbul
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'de haftanın son maçlarında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalırken, Akhisarspor ise evinde Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Ligin zirvesinde bulunan Medipol Başakşehir, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek puanını 54 yaptı. Turuncu-lacivertli takım, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan ikinci sıradaki Galatasaray ile puan farkını 8'e çıkardı.
Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 2-4
Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: 3-2
İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş: 2-2
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-2
Atiker Konyaspor-Göztepe: 1-1
Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: 1-1
Kasımpaşa-Trabzonspor: 2-2
Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-1
25. hafta programı
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarının programı şöyle:
8 Mart Cuma:
20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)
9 Mart Cumartesi:
13.30 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Stadı henüz açıklanmadı)
16.00 Trabzonspor-Akhisarspor (Medical Park)
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
10 Mart Pazar:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)
16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Çaykur Didi)
19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)
11 Mart Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.