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Spor, Futbol

Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesindeki 1 yıl uzatma opsiyonunu kullandı

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Okan Buruk'un opsiyonunu kullanarak sözleşmesini uzattı.

Süha Gür  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesindeki 1 yıl uzatma opsiyonunu kullandı

İstanbul

Sarı-kırmızılıların Türkiye Futbol Federasyonuna yaptığı bilgilendirmeye göre, Buruk'un sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatıldı.

Sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Buruk, ilk sezonunda takımını şampiyonluğa taşımıştı.

Galatasaray Kulübünün daha önce KAP'a yaptığı bildirimde, Buruk'a 2023-2024 sezonu için senelik net 20 milyon lira ödeneceği duyurulmuştu.

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