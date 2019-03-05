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Spor, Futbol

Erzurumspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya varıldı.

Yunus Hocaoğlu  | 05.03.2019
Erzurumspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi

Erzurum

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

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