Erzurumspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.