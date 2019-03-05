Bucks'tan Bledsoe'ya 70 milyon dolarlık kontrat
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Milwaukee Bucks, Eric Bledsoe'nun sözleşmesinin uzatıldığını resmen açıkladı.
Istanbul
Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın da forma giydiği Milwaukee Bucks'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Eric Bledsoe ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.
ABD basınında yer alan haberlerde, Bledsoe'nun 4 yıllık sözleşme karşılığında 70 milyon dolar kazanacağı öne sürüldü.
Los Angeles Clippers ve Phoenix Suns'ta oynadıktan sonra 2017'de Bucks'a transfer olan Bledsoe, NBA kariyerinde şu ana kadar 14 sayı, 4,8 asist, 3,9 ribaunt ve 1,5 top çalma ortalamaları yakaladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.