Euro
10.03
Dolar
8.47
BIST 100
1,184.48
Altın
1,947.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, İzmir Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe ile Konyaspor 39. maça çıkıyor

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de yarın 39. kez karşı karşıya gelecek.

Süha Gür   | 06.11.2020
Fenerbahçe ile Konyaspor 39. maça çıkıyor

İstanbul

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 38 maçta karşılaşan İttifak Holding Konyaspor, sadece 5 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini toplamda 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, Konyaspor 42 golle yanıt verdi.

Konyaspor deplasmanda bir kez kazandı

Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 19 lig maçında karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, evindeki 17 maçı kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu, bir kez de berabere kaldı.

İstanbul'da Fenerbahçe 58 gol attı, kalesinde 18 gol gördü.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti.

Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 tanısı alan yaklaşık her 10 kişiden biri sağlık çalışanı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 35 milyonu aştı
İngiltere'de karantina protestosunda 104 kişi gözaltına alındı
Afrika'da son 24 saatte 15 bin 302 kişide Kovid-19 tespit edildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Fenerbahçe ile Konyaspor 39. maça çıkıyor

Fenerbahçe ile Konyaspor 39. maça çıkıyor

Süper Lig'de 8. hafta maçları oynanacak

'İnşallah bundan sonraki karşılaşmada da 3 puan alırız'

'Bu maça her şeyimizi vererek oynadık'

'Bu maça her şeyimizi vererek oynadık'
Sivasspor UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ'ı 2-0 yendi

Sivasspor UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ'ı 2-0 yendi
TFF Tahkim Kurulundan Josef de Souza'nın cezasına indirim

TFF Tahkim Kurulundan Josef de Souza'nın cezasına indirim