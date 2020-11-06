Euro
10.15
Dolar
8.54
BIST 100
1,191.96
Altın
1,953.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Roberto Mancini'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Barış Seçkin   | 06.11.2020
Roberto Mancini'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Roma

İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) yapılan yazılı açıklamada, yaklaşan UEFA müsabakaları dolayısıyla teknik heyete periyodik kontroller bağlamında Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi. 

Teknik direktör Mancini'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, bununla beraber herhangi bir belirti göstermediği, yürürlükteki protokoller gereği Roma’daki evinde tecrit altında olduğu ifade edildi.

Federasyonun, 55 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının durumu hakkında yerel sağlık otoritelerini de bilgilendirdiği kaydedildi.

Roberto Mancini'nin UEFA ve FIGC protokolleri gereği öngörülen tedbirleri tamamladığında milli takım kampına katılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 347 kişi öldü
Kovid-19 salgınında son 24 saat
İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 355 kişi hayatını kaybetti
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: Kovid-19'un yayılması sağlık sistemini çökertecek
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 436 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 83 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Kovid-19 salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınında son 24 saat

İtalya'da 37 bin 809 kişi ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı açıklandı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: Kovid-19'un yayılması sağlık sistemini çökertecek

Roberto Mancini'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Roberto Mancini'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Konyaspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Konyaspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 436 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 83 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 436 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 83 kişi hayatını kaybetti