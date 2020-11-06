Konyaspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Konya
Konyaspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, rutin yapılan Kovid-19 testlerininde bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, "Her hafta teknik heyetimiz, futbolcularımız ve destek ekibimize rutin olarak yapılan Kovid-19 tetkiklerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Sağlık durumu iyi olan oyuncumuz izole edilerek, takip ve tedavisine başlanmıştır." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.