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Spor, Futbol

Beşiktaş, Şenol Güneş dönemini arıyor

Beşiktaş, Süper Lig'de son 2 sezonun ilk 7 maçında büyük puan kayıpları yaşadı.

Ercan Doğan   | 07.11.2020
Beşiktaş, Şenol Güneş dönemini arıyor

İstanbul

Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 11 puan kaybı yaşayan Beşiktaş, eski teknik direktörü Şenol Güneş'ten sonra toparlanmakta zorlanıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde bu sezonun ilk 7 maçında üçer galibiyet ve yenilgiyle bir beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 10 puanda kaldı.

Beşiktaş, yaşadığı puan kayıplarıyla zirvedeki rakiplerle puan farkının açılmasına da engel olamadı.

Geçen sezon daha kötüydü

Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne getirilmesiyle geçen sezonun başında Abdullah Avcı ile anlaşan Beşiktaş, tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birinden kurtulamadı.

Avcı yönetiminde ikişer galibiyet ve beraberlikle 3 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, 8 puan elde edebilmişti. Beşiktaş, bu kötü performansıyla 7 maç sonunda 12. sırada kalmıştı.

Güneş yönetiminde en iyi sezon başlangıçları yaptı

Beşiktaş, 4 yıl görevde kalan Güneş yönetiminde sezonun ilk 7 maçında daha iyi performans sergiledi.

Güneş'in görev aldığı 2015-2016 sezonunda 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi alan siyah-beyazlı takım, 16 puan elde ederek averajla ikinci sırada yer aldı.

Bir sonraki sezona daha iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, 5 galibiyet ve 2 beraberlikle 17 puanın sahibi oldu.

Sonraki 2 sezon üstte kalmayı bildi

İyi başlangıçlar yaptığı söz konusu 2 sezonu şampiyon tamamlayan siyah-beyazlı takım, sonraki 2 sezonda düşüş yaşasa da zirveden fazla uzak kalmadı.

Güneş'in teknik direktörlüğünde 2017-2018 ve 2018-2019'de 4 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 14 puan toplayan Beşiktaş, zirveden kopmayarak sezon boyunca şampiyonluk mücadelesinin içinde yer aldı.

2017-2018 sezonunda 14 puanla 7 maç sonunda 2. sırada bulunan siyah-beyazlı ekip, bir sonraki sezon aynı puanla 3. sırada yer aldı.

Bu sefer işi çok zor

Avcı'nın görev aldığı 2019-2020 sezonunda 8 puan alan Beşiktaş, rakiplerinin de iyi başlamadığı sezonun ilk 7 maçında lider Aytemiz Alanyaspor'un 6 puan gerisinde kalmıştı.

Güneş döneminde ilk 7 maçta zirvenin içinde yer almayı başaran siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise rakiplerinin iyi başlangıçlar yapmasıyla daha da geriye düşmeyle karşı karşıya kaldı.

Zorlu periyoda yenilgiyle başladı

Ligin 8 ve 12. haftaları arasında zorlu maçlara çıkacak Beşiktaş, bu periyoda da yenilgiyle başlamaktan kurtulamadı.

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 9. haftada Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Bir sonraki hafta Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 11. haftada Kasımpaşa ile evinde oynadıktan sonra 12. haftada son 2 sezonun başarılı takımı Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı takım, bu zorlu maçlarda iyi sonuçlar alarak ligde daha fazla geriye düşmemeye çalışacak.

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