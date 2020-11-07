Beşiktaş, Şenol Güneş dönemini arıyor

İstanbul
Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 11 puan kaybı yaşayan Beşiktaş, eski teknik direktörü Şenol Güneş'ten sonra toparlanmakta zorlanıyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde bu sezonun ilk 7 maçında üçer galibiyet ve yenilgiyle bir beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 10 puanda kaldı.
Beşiktaş, yaşadığı puan kayıplarıyla zirvedeki rakiplerle puan farkının açılmasına da engel olamadı.
Geçen sezon daha kötüydü
Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne getirilmesiyle geçen sezonun başında Abdullah Avcı ile anlaşan Beşiktaş, tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birinden kurtulamadı.
Avcı yönetiminde ikişer galibiyet ve beraberlikle 3 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, 8 puan elde edebilmişti. Beşiktaş, bu kötü performansıyla 7 maç sonunda 12. sırada kalmıştı.
Güneş yönetiminde en iyi sezon başlangıçları yaptı
Beşiktaş, 4 yıl görevde kalan Güneş yönetiminde sezonun ilk 7 maçında daha iyi performans sergiledi.
Güneş'in görev aldığı 2015-2016 sezonunda 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi alan siyah-beyazlı takım, 16 puan elde ederek averajla ikinci sırada yer aldı.
Bir sonraki sezona daha iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, 5 galibiyet ve 2 beraberlikle 17 puanın sahibi oldu.
Sonraki 2 sezon üstte kalmayı bildi
İyi başlangıçlar yaptığı söz konusu 2 sezonu şampiyon tamamlayan siyah-beyazlı takım, sonraki 2 sezonda düşüş yaşasa da zirveden fazla uzak kalmadı.
Güneş'in teknik direktörlüğünde 2017-2018 ve 2018-2019'de 4 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 14 puan toplayan Beşiktaş, zirveden kopmayarak sezon boyunca şampiyonluk mücadelesinin içinde yer aldı.
2017-2018 sezonunda 14 puanla 7 maç sonunda 2. sırada bulunan siyah-beyazlı ekip, bir sonraki sezon aynı puanla 3. sırada yer aldı.
Bu sefer işi çok zor
Avcı'nın görev aldığı 2019-2020 sezonunda 8 puan alan Beşiktaş, rakiplerinin de iyi başlamadığı sezonun ilk 7 maçında lider Aytemiz Alanyaspor'un 6 puan gerisinde kalmıştı.
Güneş döneminde ilk 7 maçta zirvenin içinde yer almayı başaran siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise rakiplerinin iyi başlangıçlar yapmasıyla daha da geriye düşmeyle karşı karşıya kaldı.
Zorlu periyoda yenilgiyle başladı
Ligin 8 ve 12. haftaları arasında zorlu maçlara çıkacak Beşiktaş, bu periyoda da yenilgiyle başlamaktan kurtulamadı.
Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 9. haftada Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Bir sonraki hafta Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 11. haftada Kasımpaşa ile evinde oynadıktan sonra 12. haftada son 2 sezonun başarılı takımı Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı takım, bu zorlu maçlarda iyi sonuçlar alarak ligde daha fazla geriye düşmemeye çalışacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.