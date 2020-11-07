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Spor, Futbol

Adana Demirspor'da 24'ü futbolcu 29 kişi Kovid-19'a yakalandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, 24 futbolcu, teknik heyetten 2 kişi ve 3 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Eren Bozkurt   | 07.11.2020
Adana Demirspor'da 24'ü futbolcu 29 kişi Kovid-19'a yakalandı

Adana

Adana Demirspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, ligin 9. haftasındaki İstanbulspor maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi uygulandı.

Mavi-lacivertli takımda 24 futbolcu, teknik heyetten 2 kişi ve 3 personelin sonuçları pozitif çıktı.

İstanbulspor-Adana Demirspor karşılaşması ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yarın saat 19.00'da oynanması planlanan İstanbulspor-Adana Demirspor karşılaşmasının ertelendiği bilgisi yer aldı.

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