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Spor, Futbol

Trabzonspor hazırlık maçında NK Triglav Kranj'ı 4-0 yendi

Trabzonspor, Slovenya kampındaki beşinci ve son hazırlık maçında NK Triglav Kranj'ı 4-0 yendi.

Hakan Burak Altunöz  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
Trabzonspor hazırlık maçında NK Triglav Kranj'ı 4-0 yendi

Kranj

İlk hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 2-0 mağlup olan, MOL Fehervar ve NK Celje ile 2-2 berabere kalan, Rabotnicki'yi ise 4-1 yenen bordo-mavililer, ikinci galibiyetini alarak kampı tamamladı.

4. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan Abdurrahman Bayram'ın yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut Bozok, kayarak vurduğu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

30. dakikada orta sahadan ilerleyen Kerem Şen'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut Bozok'un topu ağlara yollamasına rağmen ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Abdurrahman Bayram'ın sol kanatta köşe direğine yakın alandan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde düzgün bir kafa vuruşu yapan Umut Bozok, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

60. dakikada Trabzonspor 3'üncü golü buldu. Sağ kanattan Bardhi'nin köşe vuruşuna iyi yükselen Teklic, kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0

78. dakikada Trabzonspor 4 farkla üstünlüğü sağladı. Orta sahada rakibini geçerek ilerleyen Poyraz Yıldırım, ceza sahası yayı üzerinden sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Veron'un solundan filelere gönderdi: 4-0

Karşılaşma, Trabzonspor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Teklic: Trabzonspor'da en önemli hedefim bugün olduğu gibi gol atmak

Trabzonspor'un yeni transferi Tonio Teklic, en önemli hedefinin bugün olduğu gibi gol atmak olduğunu söyledi.

Teklic, maçın ardından yaptığı açıklamada, karşılaşmada attığı golden dolayı mutluluk duyduğunu ancak takımın başarısının daha önemli olduğunu belirtti.

Yeni sezonu sabırsızlıkla beklediğini ifade eden Teklic, "Takımım beni çok hoş ve iyi karşıladı. Ben de onların arasında olmaktan hem mutlu hem de çok heyecanlıyım. Trabzonspor'da en önemli hedefim bugün olduğu gibi gol atmak. Daha çok gol atmayı ve takımıma yardımcı olmayı hedefliyorum." dedi.

Teklic, nerede görev verilirse orada oynayabileceğinin altını çizerek, sahada olmanın kendisi için yeterli olduğunu aktardı.

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