Dolar
18.17
Euro
18.12
Altın
1,736.31
ETH/USDT
1,576.40
BTC/USDT
20,729.00
BIST 100
3,146.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıkarıldı

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Gazi Nogay   | 26.08.2022
Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıkarıldı

Trabzon

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri, VIP Platinum 1500, VIP Gold 1250, VIP Silver 1000, batı tribün 500, doğu tribün için ise 400 liradan satışa çıkarıldığı bildirildi.

Fırtına ve kale arkası tribünlerindeki koltukların tamamının kombine olarak satılması nedeniyle bilet satışı gerçekleştirilmediği kaydedildi.

Misafir tribün biletlerinin ise yarın saat 14.00'ten itibaren 250 liradan satışa sunulacağı vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünde "Zafer Ultra Maratonu" yapılacak
Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Malazgirt Zaferi yoğunluğu
Bazı illerde sağanak etkili oldu
İstanbul'un bazı ilçelerinde yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Bakan Kurum: NAE Sao Paulo gemisinin Türk karasularına girmesine izin verilmeyecek

Benzer haberler

Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıkarıldı

Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıkarıldı

Trabzonspor'da Trezeguet, Nwakaeme'nin gerisinde kaldı

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Gbamin, Trabzon'a geldi

Trabzonspor-Galatasaray maçına sarı-kırmızılı taraftarlar alınacak

Trabzonspor-Galatasaray maçına sarı-kırmızılı taraftarlar alınacak
Abdullah Avcı'nın, Avrupa'da yüzü gülmüyor

Abdullah Avcı'nın, Avrupa'da yüzü gülmüyor
'Oyun olarak kazanabileceğimiz müsabakada berabere kalarak elendik'

'Oyun olarak kazanabileceğimiz müsabakada berabere kalarak elendik'
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet